Портал IGN опубликовал эксклюзивный геймплейный ролик ремейка Assassin's Creed IV Black Flag, который получил название Black Flag Resynced. Видео длится чуть больше минуты, однако этого хватило, чтобы вызвать бурную реакцию среди фанатов серии.

Чем удивил подводный мир ремейка?

В ролике главный герой Эдвард Кенуэй исследует морские глубины Карибского моря. Во время погружения персонаж наблюдает за медузами, использует затонувшую мачту для ускорения передвижения, осматривает обломки корабля и в конце концов сталкивается с нападением акулы.

Эксклюзивное видео IGN Assassin's Creed Black Flag Resynced – смотреть видео:

Еще во время анонса Ubisoft заявляла, что подводные секции станут одной из заметно обновленных частей ремейка. Разработчики обещали более масштабные исследования, улучшенную атмосферу и более опасную среду по сравнению с оригинальной игрой 2013 года.

Судя по реакции аудитории, именно атмосфера стала главной причиной восторга. Игроки отдельно отметили освещение, детализацию морской флоры и фауны, а также плавность анимаций. Один из пользователей YouTube под ником lethanosjames2976 написал:

Это выглядит потрясающе.

Ремейк создается фактически с нуля на новой версии движка Anvil. Ubisoft обещает поддержку рейтрейсинга, обновленную симуляцию воды, динамические морские сражения, улучшенные стелс-механики и паркур. Также в игре будет текстовая локализация на русском языке.

Оригинальная Assassin's Creed IV Black Flag считается одной из самых успешных частей серии благодаря сочетанию пиратской тематики, морских путешествий и открытого мира. Именно морские механики стали причиной, из-за которой многие фанаты до сих пор называют Black Flag одной из лучших игр Ubisoft.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Стоимость игры стартует от 60 долларов США. Ubisoft также уже обнародовала системные требования проекта.

Почему Black Flag стала культовой частью серии?

Оригинальная Assassin's Creed IV Black Flag вышла в 2013 году и очень быстро превратилась в одну из самых любимых игр фанатов Assassin's Creed. В отличие от предыдущих частей, которые делали ставку на городские интриги и классический стелс, Black Flag почти полностью изменила акценты и предложила игрокам масштабное пиратское приключение в открытом мире Карибского моря.

Главным героем стал валлийский пират Эдвард Кенуэй – авантюрист, оказавшийся втянутым в конфликт ассасинов и тамплиеров во время "золотой эпохи пиратства". Одной из ключевых особенностей игры стали морские путешествия на корабле Jackdaw, сражения между фрегатами, штормы, абордажи и охота на легендарные суда. Именно морской геймплей критики, в частности Game Spot, и игроки называли главной причиной популярности Black Flag.

Игру также хвалили за атмосферу пиратской жизни – с морскими песнями, тропическими островами, поиском сокровищ и свободой исследования мира. Даже спустя годы многие фанаты называют Black Flag "лучшей игрой про пиратов", а не просто одной из частей Assassin's Creed. Подобное мнение регулярно появляется и в сообществе Reddit, где пользователи пишут, что игра прекрасно работает даже без привязки к серии ассасинов.

Коммерчески проект тоже стал огромным успехом. По данным Ubisoft, Black Flag продалась тиражом более 15 миллионов копий и остается самой успешной игрой франшизы.

Как создают ремейк Black Flag Resynced?

Ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced создается студией Ubisoft Singapore – именно она в свое время отвечала за морские механики оригинальной Black Flag, а позже работала над Skull and Bones. По словам разработчиков, игру не просто обновили, а фактически перестроили с нуля на новейшей версии движка Ubisoft Anvil, рассказывает Tech Radar.

Авторы ремейка заявляют, что "каждый маленький момент игры пришлось создавать заново". Особое внимание уделили анимациям персонажей, боевой системе и морю, которое теперь реагирует на погоду значительно реалистичнее. Также в игре появятся современные графические технологии – рейтрейсинг, физически корректное освещение и значительно детализированные модели персонажей и кораблей.

Ubisoft отдельно отмечает, что Resynced не станет "переосмыслением" игры. Разработчики стремятся сохранить дух оригинала, но одновременно осовременить механики под современные стандарты. Например, в ремейке переделали стелс – теперь герой может свободно приседать, а некоторые миссии больше не завершаются мгновенным провалом из-за одной ошибки. Паркур также обновили, использовав наработки из более новых частей серии вроде Assassin's Creed Shadows, как пишет Games Radar.

Кроме этого, Ubisoft подтвердила новые сюжетные миссии, дополнительные истории о Черной Бороде и других пиратах, а также расширенные морские сражения с офицерами экипажа и новыми возможностями корабля.