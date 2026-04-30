Команда, которая ранее выпустила такие известные проекты, как Machinarium, Samorost, Botanicula и Chuchel, представила новый трейлер игры и сообщила, что премьера состоится 20 мая 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Что известно о новой игре от Amanita Design?

Phonopolis впервые анонсировали еще весной 2022 года, однако конкретных сроков релиза долгое время не было. Лишь летом 2024 года разработчики упоминали, что планируют завершить работу над игрой в течение двух лет. Теперь стало известно, что проект почти готов к запуску.

На старте игра выйдет только для ПК – ее можно будет приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store.

Интересно, что ранее второй тизер намекал на мультиплатформенный релиз, однако пока о консольных версиях не сообщается.

О чем Phonopolis?

События Phonopolis разворачиваются в антиутопическом городе Фонополис, который полностью построен из картона. Жителям грозит превращение в бездумных слуг авторитарного Лидера, который постепенно подчиняет себе весь город.

Единственным, кто осознает опасность, становится главный герой – юный мусорщик Феликс. Именно ему придется бороться с системой, взаимодействовать с непривычным картонным миром, решать головоломки, органично вплетенные в окружение, и освобождать город от власти Лидера.

Разработчики описывают Phonopolis как легкое и одновременно содержательное приключение о социальных манипуляциях, свободу выбора и индивидуальность. Отдельное внимание уделили визуальному стилю: игра вдохновлена авангардным искусством, а вся анимация выполнена с частотой 12 кадров в секунду, что создает особую атмосферу ручной работы.

В преддверии релиза Phonopolis также получила бесплатную демоверсию. В Steam она уже имеет 99% положительных отзывов, а саму игру добавили в список желаемого более 100 тысяч пользователей платформы, что свидетельствует о высоком интересе к новому проекту Amanita Design.