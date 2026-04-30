Создатели Steelrising, Bound by Flame и ряда других ролевых игр официально подтвердили свою ликвидацию. Компания, принадлежавшая издателю Nacon, заявила о немедленном прекращении всей деятельности, пище 24 Канал.

Смотрите также Sony удивила игроков: в майской подборке PS Plus сразу три громких хита

Что произошло со студией Spiders?

Накануне портал Origami сообщил, что Spiders готовится к закрытию после того, как Nacon подала заявление о неплатежеспособности. Вместе со студией на продажу также выставили подразделение захвата движений Nacon Tech, однако покупателя для активов найти не удалось.

После длительного молчания Spiders опубликовала обращение в своем официальном микроблоге. В студии отметили, что долгое время не имели четких ответов относительно своего будущего, но теперь получили окончательное подтверждение: компанию ликвидируют.

Hello everyone,



Во-первых, мы приносим извинения за молчание в течение последнего месяца - это было давно.



Перейдем сразу к делу, чтобы вы не остались в недоумении: После долгого периода без внятных ответов, мы получили подтверждение, что Spiders ликвидируется... - Spiders (@spidersgames) 29 апреля, 2026 г

Фактически это означает завершение 18-летней истории студии. После этого Spiders как разработчик игр больше не будет существовать.

Что будет с DLC к Greedfall?

В команде сообщили, что запланированное DLC для Greedfall: The Dying World все же увидит свет, но его релизом уже будет заниматься Nacon. После этого, как отметили разработчики, "а потом – все".

Студия поблагодарила игроков за поддержку на протяжении всех лет работы и признала, что сожалеет о таком завершении своей истории.

Что нужно знать о Spiders?

Spiders была основана в 2008 году. Первые одиннадцать лет она сотрудничала с Focus Home Interactive, выпустив такие проекты, как Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.

Переломным моментом стал релиз оригинальной Greedfall в 2019 году. Игра получила заметный успех, после чего студия вошла в состав Nacon.

Последним проектом команды стал фэнтезийный ролевой экшен Greedfall: The Dying World – продолжение Greedfall. Уже в мае для игры должен выйти платный набор Peren's Black Mass Pack. Вероятно, именно об этом дополнении говорилось в прощальном сообщении студии.