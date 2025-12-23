Колишній технічний директор Rockstar пригадав як компанія роздумувала над виведенням бренду GTA на "міжнародний рівень", розглядаючи як місце дії ігор мегаполіси з усього світу, інформує 24 Канал з посиланням на GamesHub.
Варте уваги Розробник Call of Duty і Battlefield 6 загинув в автокатастрофі в Лос-Анджелесі
Де могла опинитися GTA?
Оббе Вермей працював над кількома нині класичними частинами серії GTA. І хоча він вже давно не є частиною компанії, розробник доволі часто ділиться цікавими історіями з часів, проведених у Rockstar.
Цього разу він пригадав які міжнародні локації могли стати ареною подій ігор серії. Зокрема, найближче до втілення у життя підійшла японська "версія" проєкту, повідомляє Dexerto.
У грудні 2003 року Take-Two Interactive навіть зареєстрували торгову марку GTA: Tokyo. Одначе, труднощі з відрядженням команди в Японію на тривалий період для вивчення міста і його культурних нюансів зробили проєкт важким у створенні та врешті його було скасовано.
Разом з тим, японський мегаполіс був не єдиним варіантом виходу GTA на міжнародну арену.
У нас були ідеї щодо ігор GTA в Ріо-де-Жанейро, Мо**ві та Стамбулі. Токіо майже стало реальністю. Інша студія в Японії збиралася це зробити, взяти наш код і зробити GTA: Tokyo. Але зрештою цього не сталося,
– пригадав Вермей.
За словами Оббе, студія кожного разу вирішувала йти перевіреним шляхом та робити "те, що добре знає" і тому кожна нова GTA залишалася у межах США.
Америка є фактично епіцентром західної культури, тому всі знають ці міста, навіть ті, хто там не був. У всіх є певний образ цих міст у свідомості,
– говорить розробник.
І у цьому дійсно є частка істини, крім того, з роками GTA стала своєрідним символом США і зараз доволі складно уявити цей проєкт в іншому сетингу.
Коли чекати на реліз GTA 6?
6 листопада 2025 року стало відомо, що Rockstar Games переносять вихід Grand Theft Auto 6 з 26 травня на 19 листопада 2026 року.
Чергове "відкладення" коштувало Rockstar та Take-Two близько 500 мільйонів доларів.
Разом з тим, авторитетний інсайдер Ріс "Kiwi Talkz" Рейлі запевнив, що перенесення GTA 6 не нашкодить грі. Зокрема, через амбітність проєкту, який "не матиме аналогів найближчі 15-20 років".