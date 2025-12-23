Колишній технічний директор Rockstar пригадав як компанія роздумувала над виведенням бренду GTA на "міжнародний рівень", розглядаючи як місце дії ігор мегаполіси з усього світу, інформує 24 Канал з посиланням на GamesHub.

Де могла опинитися GTA?

Оббе Вермей працював над кількома нині класичними частинами серії GTA. І хоча він вже давно не є частиною компанії, розробник доволі часто ділиться цікавими історіями з часів, проведених у Rockstar.

Цього разу він пригадав які міжнародні локації могли стати ареною подій ігор серії. Зокрема, найближче до втілення у життя підійшла японська "версія" проєкту, повідомляє Dexerto.

У грудні 2003 року Take-Two Interactive навіть зареєстрували торгову марку GTA: Tokyo. Одначе, труднощі з відрядженням команди в Японію на тривалий період для вивчення міста і його культурних нюансів зробили проєкт важким у створенні та врешті його було скасовано.

Разом з тим, японський мегаполіс був не єдиним варіантом виходу GTA на міжнародну арену.

У нас були ідеї щодо ігор GTA в Ріо-де-Жанейро, Мо**ві та Стамбулі. Токіо майже стало реальністю. Інша студія в Японії збиралася це зробити, взяти наш код і зробити GTA: Tokyo. Але зрештою цього не сталося,

– пригадав Вермей.

За словами Оббе, студія кожного разу вирішувала йти перевіреним шляхом та робити "те, що добре знає" і тому кожна нова GTA залишалася у межах США.

Америка є фактично епіцентром західної культури, тому всі знають ці міста, навіть ті, хто там не був. У всіх є певний образ цих міст у свідомості,

– говорить розробник.

І у цьому дійсно є частка істини, крім того, з роками GTA стала своєрідним символом США і зараз доволі складно уявити цей проєкт в іншому сетингу.

