У наш час усі звикли, що якщо мова про Fallout, то поруч одразу виникає Bethesda, але колись все було зовсім інакше, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Цікаво Що відбувається з The Elder Scrolls 6 – Тодд Говард заспокоїв фанатів серії

Чому в Bethesda боялися робити Fallout 3?

За часів давніх богів, воєвод і царів серія Fallout асоціювалася у геймерів з компанією Interplay Productions. У 2007 році франшизу викупила Bethesda за 5.75 мільйона вічнозелених, попередньо оформивши ліцензію на неї ще у 2004 для створення Fallout 3, інформує ResetEra.

Рік потому відбувся реліз гри, що першою перенесла події відомої забавки у 3D світ. Відтоді, серія є одним з флагманських продуктів Тодда Говарда та компанії, принісши їм чималі статки та світову славу.

Однак тоді, в часи створення Fallout 3, у студії серйозно "боялися" за майбутнє проєкту.

Як пригадав провідний дизайнер студії та сценарист Fallout 3 Еміль Пагліаруло, Bethesda не була впевнена у створенні власної версії серії.

За його словами, всі серйозно переймалися та відчували велику відповідальність, адже Fallout 3 мала стати "перехідною грою" і від неї залежало б усе.

Це був перший Fallout, який ми зробили. Тому ми хотіли переконатися, що ми дійсно шануємо спадщину франшизи та тих попередніх ігор. Ми володіли нею, але володіння франшизою та інтелектуальною власністю відрізняється від відчуття, що ти володієш нею творчо,

– заявив Пагліаруло.

Разом з тим, гра вийшла справді успішною, закріпивши Bethesda у статусі одних з кращих творців RPG.

Саме завдяки цьому, розробка Fallout 4 пройшла куди спокійніше, оскільки розробники вже були впевнені у своїх силах та зрозуміли, що мають міцну базу аби створювати "щось нове".

Останні новини франшизи Fallout: