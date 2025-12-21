В наше время все привыкли, что если речь о Fallout, то рядом сразу возникает Bethesda, но когда-то все было совсем иначе, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.
Почему в Bethesda боялись делать Fallout 3?
Во времена древних богов, воевод и царей серия Fallout ассоциировалась у геймеров с компанией Interplay Productions. В 2007 году франшизу выкупила Bethesda за 5.75 миллиона вечнозеленых, предварительно оформив лицензию на нее еще в 2004 для создания Fallout 3, информирует ResetEra.
Год спустя состоялся релиз игры, что первой перенесла события известной игрушки в 3D мир. С тех пор, серия является одним из флагманских продуктов Тодда Говарда и компании, принеся им немалое состояние и мировую славу.
Однако тогда, во времена создания Fallout 3, в студии серьезно "боялись" за будущее проекта.
Как вспомнил ведущий дизайнер студии и сценарист Fallout 3 Эмиль Паглиаруло, Bethesda не была уверена в создании собственной версии серии.
По его словам, все серьезно переживали и чувствовали большую ответственность, ведь Fallout 3 должна была стать "переходной игрой" и от нее зависело бы все.
Это был первый Fallout, который мы сделали. Поэтому мы хотели убедиться, что мы действительно уважаем наследие франшизы и тех предыдущих игр. Мы владели ею, но владение франшизой и интеллектуальной собственностью отличается от ощущения, что ты владеешь ею творчески,
– заявил Паглиаруло.
Вместе с тем, игра получилась действительно успешной, закрепив Bethesda в статусе одних из лучших создателей RPG.
Именно благодаря этому, разработка Fallout 4 прошла куда спокойнее, поскольку разработчики уже были уверены в своих силах и поняли, что имеют прочную базу, чтобы создавать "что-то новое".
