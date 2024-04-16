Играть или не играть

Fallout 4 сегодня чрезвычайно доступна по цене. Например, прямо сейчас на Steam можно купить игру за 87 гривен, а с шестью дополнениями – 162 гривны. Вы даже можете получить ее бесплатно, ведь игра порой попадает на различные раздачи и акции, пишет Games 24.

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Когда Fallout 4 вышла на рынок в 2015 году, это произошло через пять лет после выхода предыдущей игры серии – Fallout: New Vegas. Она разделила сообщество, но в целом поразила критиков, ведь Bethesda Game Studios создала замечательную и очень качественную ролевую игру в открытом мире с сотнями часов контента. Это был шаг в сторону от традиционной формулы Fallout, но разработчики пошли на это в попытке сделать игру привлекательной для более широкой аудитории. И ей это удалось.

Запуск Fallout 4 дал возможность миллионам игроков впервые окунуться во франшизу. Именно поэтому игра остается такой популярной и сегодня. Многие до сих пор играют в нее и продолжают находить что-то новое. Не стоит также и забывать о многочисленных модах, которые расширяют игру, добавляя кастомные материалы, которые делают игру еще интереснее и объемнее.

В Fallout 4 точно стоит играть в 2024 году, и, вероятно, так будет и в 2034-м, и даже позже. Она удивительно хорошо выглядит даже сегодня и очень хорошо выдержала испытание временем. К тому же вы всегда можете скачать официальное бесплатное дополнение "High Resolution Texture Pack", которое предоставит вам лучшие текстуры, если вам мало базовых, или найти что-то подобное от фанатов.

В 2024 году Bethesda планирует выпустить обновление следующего поколения для Fallout 4, которое в значительной степени переделает игру, повысит частоту кадров и добавит больше контента на платформу. Ожидается, что это вернет игроков к игре и снова поднимет Fallout 4 на вершины рейтингов популярности. Поэтому можно не сомневаться в наличии поддержки.

Плюсы Fallout 4:

Огромный, открытый мир для исследования.

Доступны сотни часов контента, который можно расширить с помощью DLC.

Углубленные элементы строительства баз, которые не имеют ограничений и разнообразны.

Тысячи модов, которые могут изменить игру до неузнаваемости.

Постоянная поддержка от Bethesda Game Studios даже после запуска игры.

Огромное сообщество, которое обожает игру даже сегодня и готово часами обсуждать любую деталь.

Все это замечательно, ведь может пройти еще лет пять, прежде чем мы увидим новости о выходе Fallout 5.