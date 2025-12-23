Про це інформує 24 Канал із посиланням на NBC Los Angeles.

Що відомо про ДТП за участі Вінса Зампелла?

Трагічна ДТП сталась 21 грудня близько 12:45 на гірській трасі Angeles Crest Highway у горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса. Автомобіль з'їхав з дороги, врізався в бетонну огорожу та загорівся. Водій загинув на місці, а пасажир помер у лікарні. Наразі невідомо, на якому сидінні перебував Зампелла. На момент загибелі йому було 55 років.

Я не можу повірити, що це пишу. Вінс Зампелла – титан індустрії відеоігор, автор Call of Duty, співзасновник Respawn Entertainment і, не кажучи вже про те, дорогий друг – помер в автомобільній аварії в Лос-Анджелесі,

– повідомив журналіст і телеведучий Джефф Кейлі.

Зампелла був однією із найвпливовіших постатей індустрії відеоігор. У 2002 році він став співзасновником Infinity Ward, де під його керівництвом з'явилась серія ігор Call of Duty. Саме вона стала однією з найуспішніших франшиз в історії відеоігор і задала нові стандарти військових протистоянь.

Вже у 2010 Зампелла створив Respawn Entertainment, студію, яка випустила Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, а також Star Wars Jedi: Fallen Order.

Крім того, в останні роки Зампелла керував командами ЕА, беручи активну участь у розробці Battlefield 6, яка вийшла у 2025 році.

