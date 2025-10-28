Схоже компанія Activision йде на такий крок свідомо на тлі старту першого сезону Battlefield 6 – найбільшого конкурента, адже початок акції припадає на 28 жовтня, повідомляє 24 Канал з посилання на сайт Call of Duty. А перший сезон шутера від EA стартує саме 28 жовтня. До того ж разом з ним гравці отримають доступ до безкоштовної королівської битви Battlefield: RedSec.

Дивіться також Гравець Battlefied 6 встановив рекорд з дальності снайперського пострілу – фантастичне відео

Протягом цього часу гравці Call of Duty: Black Ops 6 на всіх платформах зможуть безкоштовно випробувати багатокористувацький та зомбі-режими, як зазначається в нещодавній публікації в акаунті Call of Duty в соцмережі X.



Ось що чекає на гравців / Фото Activision

Варто зазначити, що це вже другий подібний безкоштовний період для Black Ops 6 за останній місяць. Попередній відбувся за день до релізу Battlefield 6.

Чому Activision йде на такий крок?

Схоже, успіх Battlefield 6 змусив Activision понервувати. Новий шутер від EA розійшовся накладом 7 мільйонів копій за перші три дні та перевершив усі частини Call of Duty за піковим онлайном у Steam. Хоча раніше Activision заявляла, що не вбачає загрози в конкуренті, нинішні дії свідчать про намагання перетягнути увагу аудиторії.

Водночас Activision готується до випуску Call of Duty: Black Ops 7, який має відбутися 14 листопада. Розробники називають майбутню гру "найбільш приголомшливою" в історії серії, однак фанати далеко не в захваті від анонсу, хоч розробники наголосили, що кінцівка Call of Duty: Black Ops 7 шокує геймерів.

Що стоїть за протистоянням Call of Duty та Battlefield?

Суперництво між франшизами Call of Duty та Battlefield має давню історію, але 2024-2025 роки стали переломними у цій боротьбі. Battlefield 6 несподівано став серйозним викликом для домінування Call of Duty на ринку шутерів.

Запуск Battlefield 6 виявився більш успішним, ніж очікувалося. Гра не лише мала стрімкий фінансовий успіх, а й встановила новий рекорд пікового онлайну в Steam, за даними SteamDB, перевершивши всі попередні частини Call of Duty. Це змусило Activision переглянути свою стратегію і почати активніше просувати попередні проекти серії.

Call of Duty: Black Ops 7 не буде революцією

Відповіддю Activision має стати Call of Duty: Black Ops 7. Журналісти вже випробували мультиплеєр, дія якої розгортається у 2035 році. Видання GamesRadar пише, що гра стане не революцією, а вдосконаленням попередньої частини.

Розробники з Treyarch зробили пересування більш збалансованим, додали нові можливості кастомізації та повернулися до класичного дизайну карт, натхненного Black Ops 2.

Нагадаємо, що гра вийде на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S і буде доступна в сервісі Game Pass з першого дня релізу.