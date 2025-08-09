Ветеран ігрової індустрії Майк Ібарра висловився щодо суперництва CoD та Battlefield у 2025 році, поставивши не на своїх колишніх колег, інформує 24 Канал з посиланням на його дописи в X.

Battlefield 6 зробить Call of Duty краще?

Call of Duty довгий час домінувала у жанрі "військових" шутерів, ставши майже безальтернативною грою на консолях.

Одначе з роками, геймерам почала набридати "формула успіху" Activision з їхніми подекуди абсурдними скінами та іншими чудернацькими рішеннями.

Тут на арені з'явилася свіженька Battlefield 6, яка пропонує гравцям свого роду повернення до основ жанру і ніяких тобі "мультяшних" косметичних наборів.

Саме це, на думку Ібарри, допоможе DICE відібрати собі назад корону королів шутерів, принаймні на деякий час.

Цього року Battlefield розтопче CoD. Але справжня перемога полягає в тому, що CoD більше не буде лінивою, і ми всі отримаємо кращі FPS-ігри (шутери від першої особи, – ред.) завдяки цьому,

– стверджує він.

На думку ветерана ігропрому, успіх конкурентів змусить творців Call of Duty покращити та переосмислити свій підхід.

Це жахливий безлад (нинішній стан CoD, – ред.). Чітерство, важкий інтерфейс користувача/встановлення, райдужні кольори. Людям це набридло. На щастя, BF змусить їх змінитися,

– заявив Ібарра.

Отож, шалений успіх бети Battlefield 6 не лише озолотить Electronic Arts, але й штовхне вперед весь жанр, що не може не тішити пересічних геймерів.