Виглядає так, що ставка EA на Battlefield 6 виправдовує себе, адже лишень бета шутера повністю захопила ігрову спільноту, інформує 24 Канал.

Цифри Battlefield 6 говорять самі за себе?

Всього за день після початку безкоштовної відкритої бета-версії Battlefield 6, нова частина культової серії вже побила чимало рекордів, ставши найпопулярнішою Battlefield за всю історію Steam, значно випередивши всі інші.

Пікове число гравців бети на платформі склало 334 549 осіб (за даними SteamDB). Для розуміння слід сказати, що друге місце за кількістю гравців на платформі серед проєктів франшизи належить Battlefield 2042, яка зупинилася на відмітці у 107 376 користувачів.

До того ж можна лише уявити скільки ще геймерів випробували творіння EA та DICE на консолях та в інших "лаунчерах".

Але на цьому не все, також Battlefield 6 зараз транслюють найвідоміші стримери у світі, що дає грі неймовірну кількість переглядів.

Таким чином, уже вчора за бета-версією гри на Twitch спостерігали понад 830 000 глядачів, що є приголомшливим рекордом для серії та майже б'є показник Call of Duty.

Battlefield 6 вдалося фактично без зусиль побити пікові показники переглядів для кожної частини Call of Duty, окрім королівської битви Warzone з її 1 613 626 глядачів.

Трейлер гри: дивіться відео

Отож, EA мають у своїх руках шалено перспективну гру і все що їм залишається – не зіпсувати її до офіційного релізу 10 жовтня 2025 року та знайти правильний підхід до підтримки проєкту, адже ця "курочка" й справді здатна нести "золоті яйця".