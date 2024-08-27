Grand Theft Auto: Tokyo – гра, яка ніколи не була офіційно анонсована, але про яку багато говорили, майже стала реальністю на початку 2000-х років. Спекуляції почалися, коли Take-Two Interactive, материнська компанія Rockstar Games, зареєструвала торгову марку GTA: Tokyo у грудні 2003 року.

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Цікавість фанатів ще більше розпалилася, коли версія гри з'явилася у масштабному витоку вихідного коду GTA V.

За словами джерела з Time Extension, який стверджує, що раніше працював у Rockstar, концепція GTA: Tokyo була натхненна частими поїздками голови студії Сема Хаузера до Токіо для просування Grand Theft Auto III.

Яскрава атмосфера та культурна глибина міста зробили його привабливим місцем для нової частини серії GTA.

Однак логістичні проблеми, пов'язані з переміщенням знакових елементів гри, таких як марки автомобілів, і складність занурення команди розробників в унікальне середовище Токіо, виявилися значними перешкодами.

Хоча Токіо вважалося "крутим і цікавим місцем" для наступної GTA, труднощі з відправкою команди в Японію на тривалий період для вивчення міста і його культурних нюансів зробили проєкт непрактичним. Ці труднощі зрештою змусили Rockstar відмовитися від ідеї розгортання дії гри в Токіо.

Окрім GTA: Tokyo, наприкінці 2003 року Take-Two також зареєструвала торгову марку на кілька інших потенційних ігор, зокрема GTA: Sin City, GTA: Bogota, GTA V і GTA VI.

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Інформатор Time Extension виявив, що ці торгові марки були зареєстровані в першу чергу для того, щоб інші суб'єкти не могли на них претендувати. На відміну від сьогодні, зазначив інформатор, такі дії не були під пильним контролем ігрової спільноти, що дозволяло таким компаніям, як Rockstar, захищати свою інтелектуальну власність з мінімальним контролем.