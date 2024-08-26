На початку 1990-х компанії Nintendo та Sony розпочали амбітну співпрацю, щоб створити гібридну ігрову консоль, яка могла б відтворювати як картриджі Nintendo, так і компакт-диски Sony. На той час компакт-диски вважалися передовою технологією, що пропонувала набагато більше місця для зберігання інформації, ніж традиційні картриджі.

Читайте на сайті Єдину гру про Дедпула продають в мережі за десятки тисяч доларів

Однак партнерство було недовгим. Зрештою Nintendo вийшла з угоди, вирішивши натомість співпрацювати з Philips над проєктом Philips CD-i, який завершився провалом.

Sony, попри невдачу, продовжила розробку PlayStation самостійно, що призвело до створення однієї з найуспішніших ігрових франшиз в історії. Однак початковий проєкт Nintendo PlayStation досяг стадії прототипу ще до того, як компанії розійшлися.

Було створено близько 200 прототипів, більшість з яких було знищено після завершення співпраці. Кілька вцілілих прототипів, включно з аксесуарами до них, відтоді стали дуже цінними предметами колекціонування.

У 2020 році один з таких прототипів був проданий за вражаючу суму в 360 000 доларів, привернувши увагу до рідкісності та історичної значущості предметів, пов'язаних з Nintendo PlayStation.

Унікальний геймпад

Нещодавно геймпад з цього прототипу консолі, схожий на контролер Super Nintendo, але з логотипами Sony та PlayStation, був проданий на аукціоні за 35 000 доларів.



Геймпад Nintendo PlayStation / Фото Heritage Auctions

А тим часом PlayStation припинить надавати українцям безкоштовний доступ до підписки

Така висока ціна зумовлена унікальною цінністю, яку колекціонери надають цим артефактам ігрової історії. І хоч консоль Nintendo PlayStation не побачила світ, партнерство стало знаковим для обох компаній і породило одну з найуспішніших ігрових консолей в історії ігрової індустрії.