В начале 1990-х компании Nintendo и Sony начали амбициозное сотрудничество, чтобы создать гибридную игровую консоль, которая могла бы воспроизводить как картриджи Nintendo, так и компакт-диски Sony. В то время компакт-диски считались передовой технологией, предлагающей гораздо больше места для хранения информации, чем традиционные картриджи.

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Однако партнерство было недолгим. В конце концов Nintendo вышла из соглашения, решив вместо этого сотрудничать с Philips над проектом Philips CD-i, который завершился провалом.

Sony, несмотря на неудачу, продолжила разработку PlayStation самостоятельно, что привело к созданию одной из самых успешных игровых франшиз в истории. Однако первоначальный проект Nintendo PlayStation достиг стадии прототипа еще до того, как компании разошлись.

Было создано около 200 прототипов, большинство из которых было уничтожено после завершения сотрудничества. Несколько уцелевших прототипов, включая аксессуары к ним, с тех пор стали очень ценными предметами коллекционирования.

В 2020 году один из таких прототипов был продан за впечатляющую сумму в 360 000 долларов, привлекая внимание к редкости и исторической значимости предметов, связанных с Nintendo PlayStation.

Уникальный геймпад

Недавно геймпад с этого прототипа консоли, похожий на контроллер Super Nintendo, но с логотипами Sony и PlayStation, был продан на аукционе за 35 000 долларов.



Геймпад Nintendo PlayStation / Фото Heritage Auctions

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Такая высокая цена обусловлена уникальной ценностью, которую коллекционеры предоставляют этим артефактам игровой истории. И хоть консоль Nintendo PlayStation не увидела свет, партнерство стало знаковым для обеих компаний и породило одну из самых успешных игровых консолей в истории игровой индустрии.