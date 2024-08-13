Дэдпул и Росомаха победно шагают прокатом, приближаясь к сборам в 1 миллиард долларов. Ажиотаж, вызванный фильмом, заставил геймеров вспомнить о существовании игры 2013 года от High Moon Studios.

Стоит внимания Состоялся Developer Deep Dive от разработчиков S․T․A․L․K․E․R․ 2

Теперь эта игра настоящий раритет

Шутер под названием Deadpool был впервые выпущен в 2013 году для PS3, Xbox 360 и ПК. Два года спустя игрушка получила обновленные версии для PS4 и Xbox One, но дальше случилась беда.

В 2017 году, из-за перехода лицензии на персонажа в другие руки, игру пришлось изъять из продажи на всех платформах.

Трейлер Deadpool (2013) – смотреть видео

На фоне успеха нового фильма, появилось немало желающих окунуться в это довольно неплохое виртуальное приключение Уэйда Уилсона.

Однако, единственным способом сделать это для заинтересованных геймеров – является купить физическую версию, чаще всего подержанную. Правда, для этого надо быть очень богатым.

К примеру, только за две недели стоимость игры для PS 4 подскочила с максимальной цены в 140 долларов до невероятных 49 тысяч вечнозеленых.

Объявление с бешеной ценой / Скриншот Gamerant

Именно такая цена стояла на объявлении о продаже на eBay в Великобритании, а ее описание содержало интересную остроту:

Для богатых поклонников Дэдпула, которые хотят доказать, насколько они любят Дэдпула.

Вскоре объявление исчезло, но маловероятно, что это произошло из-за приобретения копии. Скорее всего владелец понял абсурдность выставленной цены.