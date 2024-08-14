В сообщениях говорится о том, что пользователи получают последние два ваучера на 30 дней каждый, которые покроют подписку еще на два месяца, информирует Games 24.

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Сообщение от Sony PlayStation / Фото из соцсетей

Итак, с ноября у украинцев у которых не взималась оплата за сервис PlayStation Plus, продолжит автоматически списываться сумма с банковской карты.

Цены на PlayStation Plus

Play Station Deluxe – 369 гривен в месяц .

. Play Station Extra – 319 гривен в месяц .

. Play Station Essential – 209 гривен в месяц.

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Напомним, что Sony прекратила взимать плату за подписку у некоторых украинцев со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину.