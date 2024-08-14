Несколько слов о самой игре
Изначально выпущенная для PS3, Xbox 360 и ПК, игра была снята с продажи в 2014 году из-за окончания лицензионного соглашения Activision с Marvel. Позже в 2015 году для PlayStation 4 и Xbox One появился ремастер приуроченный выходу фильма "Дэдпул" в 2016 году, но в 2017 году ее снова изъяли из продажи по тем же лицензионным причинам.
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Этот дефицит вызвал стремительный рост цен, а коллекционеры и фанаты стремились во что бы то ни стало заполучить игру.
Оригинальные версии "Дэдпул" для PS3 и Xbox 360 обычно продаются по цене около 30 долларов. Несмотря на то, что версия для PS3 не имеет обратной совместимости с современными платформами, она остается более доступной по сравнению с новыми версиями.
Версия для Xbox One обычно продается примерно за 50 долларов, тогда как версия для PS4 является самой дорогой и обычно стоит 90 долларов.
Однако после выхода "Дэдпула и Росомахи" на платформах таких как eBay, все версии игры взлетели в цене далеко за 100 долларов, а некоторые версии для PS4 достигают космических сумм.
Как Дэдпул 2015 года играется сегодня?
Рецензент из Screen Rant поделился своим опытом прохождения игры в 2024 году, отметив, что приобрел игру во время ее оригинального релиза в 2013 году для PS3, а позже купил ремастер для PS4 примерно за 20 фунтов стерлингов после того, как она была изъята из продажи.
- Относительно игрового процесса, то игра до сих пор способна развлечь, хоть под конец чувствуется некоторое повторение.
- Основная кампания относительно короткая – около семи с половиной часов. Но дополнительные задания могут растянуть прохождение.
- Юмор игры довольно специфический. Он напоминает комиксы Дэниела Вэя о Дэдпуле 2009 года. Фанаты фильма могут почувствовать определенное несоответствие с образом Райана Рейнольдса и игрового Дэдпула.
Дело в том, что специфический юмор в значительной степени опирается на культуру мемов "LOLSORANDOM" 2000-х и начала 2010-х годов, с некоторыми устаревшими призывами и непристойными взаимодействиями, которые могут не понравиться новой аудитории.
Стоит ли Дэдпул своих денег?
Скажем так, если вы рассчитываете купить игру на этапе роста цены вызванной хайпом из-за фильма, то этого лучше не делать. Скорее всего вы останетесь разочарованными, ведь заплатить 300 долларов за старую игру, которая этого не стоит, не лучшая инвестиция в развлечения.
Кроме того, высокие цены обусловлены в том числе и тем, что так пытаются заработать перекупщики продавая игру коллекционерам. Но если у вас где-то завалялся оригинальный диск с PS 4 версией игры, или любой другой версией, похожая пришло время неплохо заработать.