Несколько слов о самой игре

Изначально выпущенная для PS3, Xbox 360 и ПК, игра была снята с продажи в 2014 году из-за окончания лицензионного соглашения Activision с Marvel. Позже в 2015 году для PlayStation 4 и Xbox One появился ремастер приуроченный выходу фильма "Дэдпул" в 2016 году, но в 2017 году ее снова изъяли из продажи по тем же лицензионным причинам.

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Этот дефицит вызвал стремительный рост цен, а коллекционеры и фанаты стремились во что бы то ни стало заполучить игру.

Оригинальные версии "Дэдпул" для PS3 и Xbox 360 обычно продаются по цене около 30 долларов. Несмотря на то, что версия для PS3 не имеет обратной совместимости с современными платформами, она остается более доступной по сравнению с новыми версиями.

Версия для Xbox One обычно продается примерно за 50 долларов, тогда как версия для PS4 является самой дорогой и обычно стоит 90 долларов.

Однако после выхода "Дэдпула и Росомахи" на платформах таких как eBay, все версии игры взлетели в цене далеко за 100 долларов, а некоторые версии для PS4 достигают космических сумм.

Как Дэдпул 2015 года играется сегодня?

Рецензент из Screen Rant поделился своим опытом прохождения игры в 2024 году, отметив, что приобрел игру во время ее оригинального релиза в 2013 году для PS3, а позже купил ремастер для PS4 примерно за 20 фунтов стерлингов после того, как она была изъята из продажи.

Относительно игрового процесса, то игра до сих пор способна развлечь, хоть под конец чувствуется некоторое повторение.

Основная кампания относительно короткая – около семи с половиной часов. Но дополнительные задания могут растянуть прохождение.

Юмор игры довольно специфический. Он напоминает комиксы Дэниела Вэя о Дэдпуле 2009 года. Фанаты фильма могут почувствовать определенное несоответствие с образом Райана Рейнольдса и игрового Дэдпула.

Дело в том, что специфический юмор в значительной степени опирается на культуру мемов "LOLSORANDOM" 2000-х и начала 2010-х годов, с некоторыми устаревшими призывами и непристойными взаимодействиями, которые могут не понравиться новой аудитории.

Стоит ли Дэдпул своих денег?

Скажем так, если вы рассчитываете купить игру на этапе роста цены вызванной хайпом из-за фильма, то этого лучше не делать. Скорее всего вы останетесь разочарованными, ведь заплатить 300 долларов за старую игру, которая этого не стоит, не лучшая инвестиция в развлечения.

Кроме того, высокие цены обусловлены в том числе и тем, что так пытаются заработать перекупщики продавая игру коллекционерам. Но если у вас где-то завалялся оригинальный диск с PS 4 версией игры, или любой другой версией, похожая пришло время неплохо заработать.