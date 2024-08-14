Кілька слів про саму гру

Спочатку випущена для PS3, Xbox 360 і ПК, гра була знята з продажу у 2014 році через закінчення ліцензійної угоди Activision з Marvel. Пізніше у 2015 році для PlayStation 4 та Xbox One з'явився ремастер приурочений виходу фільму "Дедпул" у 2016 році, але у 2017 році її знову вилучили з продажу з тих самих ліцензійних причин.

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Цей дефіцит спричинив стрімке зростання цін, а колекціонери та фанати прагнули будь-що роздобути гру.

Оригінальні версії "Дедпул" для PS3 та Xbox 360 зазвичай продаються за ціною близько 30 доларів. Попри те, що версія для PS3 не має зворотної сумісності з сучасними платформами, вона залишається більш доступною порівняно з новими версіями.

Версія для Xbox One зазвичай продається приблизно за 50 доларів, тоді як версія для PS4 є найдорожчою і зазвичай коштує 90 доларів.

Однак після виходу "Дедпула й Росомахи" на платформах таких як eBay, всі версії гри злетіли в ціні далеко за 100 доларів, а деякі версії для PS4 сягають космічних сум.

Як Дедпул 2015 року грається сьогодні?

Рецензент зі Screen Rant поділився своїм досвідом проходження гри у 2024 році, зазначивши, що придбав гру під час її оригінального релізу у 2013 році для PS3, а пізніше купив ремастер для PS4 приблизно за 20 фунтів стерлінгів після того, як її було вилучено з продажу.

Щодо ігрового процесу, то гра досі здатна розважити, хоч під кінець відчувається деяке повторення.

Основна кампанія відносно коротка – близько семи з половиною годин. Але додаткові завдання можуть розтягнути проходження.

Гумор гри доволі специфічний. Він нагадує комікси Деніела Вея про Дедпула 2009 року. Фанати фільму можуть відчути певну невідповідність з образом Раяна Рейнольдса та ігрового Дедпула.

Річ у тім, що специфічний гумор значною мірою спирається на культуру мемів "LOLSORANDOM" 2000-х і початку 2010-х років, з деякими застарілими покликаннями і непристойними взаємодіями, які можуть не сподобатися новій аудиторії.

Чи вартий Дедпул своїх грошей?

Скажімо так, якщо ви розраховуєте купити гру на етапі зростання ціни викликаної хайпом через фільм, то цього краще не робити. Швидше за все ви залишитеся розчарованими, адже заплатити 300 доларів за стару гру, яка цього не варта, не найкраща інвестиція в розваги.

Крім того, високі ціни зумовлені зокрема й тим, що так намагаються заробити перекупники продаючи гру колекціонерам. Але якщо у вас десь завалявся оригінальний диск з PS 4 версією гри, або будь-якою іншою версією, схожа настав час непогано заробити.