Циклы выпуска основных игровых консолей обычно синхронизированы по конкурентным причинам, информирует Games 24. Как следствие, Nintendo Switch уже начинает демонстрировать свой почтенный возраст, в конце концов, как и ее старшие аналоги.

Читайте на сайте ПК-версия Red Dead Redemption засветилась в магазине PlayStation Store

По словам Криса Дринга, руководителя GamesIndustry.biz, который поделился информацией в своем подкасте, разработчики получили указания от Nintendo о том, что консоль следующего поколения не появится как минимум до апреля 2025 года.

Switch 2?

Ранее в мае Nintendo объявила, что игровая консоль следующего поколения будет представлена в течение текущего финансового года, который заканчивается 31 марта 2025 года. Однако Дринг уточнил, что ни один из разработчиков, с которыми он общался, не ожидает выхода новой консоли в этом финансовом году.

Nintendo посоветовала своим партнерам не ожидать выхода новой консоли до конца этого финансового года, ориентируясь на релиз в апреле или мае 2025 года.

Nintendo Switch, представлен в марте 2017 года. Сейчас это самая долгоживущая консоль в линейке компании.

По состоянию на конец июня Nintendo продала 143,42 миллиона единиц Switch. В первом квартале этого года было продано 13,5 миллиона единиц, и компания намерена продать еще 13,5 миллиона консолей до конца этого финансового года.

Смотрите также Анонсирован сиквел Chernobylite 2: Exclusion Zone с кооперативом и новыми элементами

Если эти цели будут достигнуты, Nintendo Switch может опередить PlayStation 2 от Sony и стать самой популярной игровой консолью в истории.