В описании PlayStation Store указано: "Почувствуйте эпические приключения в стиле вестерн, которые определили целое поколение, – теперь впервые на ПК", информирует Games 24.

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Вероятно, это сообщение опередило официальный анонс Rockstar, но опыт работы PSN Store позволяет осторожно предположить, что информация является достоверной.



Информация о RDR на ПК / Скриншот из магазина PS Store

Это может быть ошибка

В то же время не следует отвергать версии о том, что описание может быть ошибкой, ведь ранее фанаты имели уже немало "подтверждений", которые потом оказались лишь слухами, фейками или ошибками. По крайней мере сейчас однозначной информации об анонсе игры на компьютеры, нет. Поэтому фанатам нужно запастись терпением

Если же игра таки выйдет, то скорее всего геймеров ждет полный однопользовательский опыт как Red Dead Redemption, так и ее сиквела, а также бонусный контент из издания "Игра года", которое вышло в 2011 году и включает:

дополнение Undead Nightmare,

многопользовательский набор The Liars and Cheats,

кооперативный набор The Outlaws of the End,

бонусную косметику за предварительный заказ,

испытание The Solomon's Folly,

бонусный набор Myths and Mavericks.

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Также, вероятно, порт для ПК будет иметь все обновления с консольной версии 2023 года включая специфические улучшения для ПК, как то поддержка повышенного разрешения и частоты кадров.