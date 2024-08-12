Стивен Недорощик провел замечательную неделю на Олимпийских играх 2024 года в Париже, завоевав бронзовую медаль в упражнении на коне. Американский гимнаст, которого уже обожают за его вирусные видео в TikTok, демонстрирующие его напряженную концентрацию, продолжает поражать своими чрезвычайными навыками на другой арене: в соревновательных играх.

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Бронзовая медаль Недорощика на Олимпийских играх особенно достойна внимания, учитывая его борьбу с заболеваниями глаз. Косоглазие ухудшает контроль мышц одного глаза и часто вызывает проблемы с равновесием. Несмотря на эти проблемы, он не только преуспел в гимнастике, но и в игровом мире.

Успехи в Rocket League

Недавно ESPN отметил, что Недорощик входит в 1,7% лучших игроков Rocket League по всему миру. Rocket League, скоростная игра, сочетающая футбол и ракетные автомобили, требует исключительной зрительно-моторной координации и быстрых рефлексов – навыков, которые Недорощик, очевидно, овладел.

Игровое сообщество отреагировало на достижение Недорощика с трепетом и юмором. Многие поклонники отметили, что хотя завоевание олимпийской медали впечатляет, достичь такого высокого ранга в Rocket League может быть еще более сложной задачей.