Стівен Недорощик провів чудовий тиждень на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, завоювавши бронзову медаль у вправі на коні. Американський гімнаст, якого вже обожнюють за його вірусні відео в TikTok, що демонструють його напружену концентрацію, продовжує вражати своїми надзвичайними навичками на іншій арені: у змагальних іграх.

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Бронзова медаль Недорощіка на Олімпійських іграх особливо варта уваги, враховуючи його боротьбу з захворюваннями очей. Косоокість погіршує контроль м'язів одного ока і часто спричиняє проблеми з рівновагою. Попри ці проблеми, він не тільки досяг успіху в гімнастиці, але й в ігровому світі.

Успіхи в Rocket League

Нещодавно ESPN наголосив, що Недорощик входить до 1,7% найкращих гравців Rocket League по всьому світу. Rocket League, швидкісна гра, що поєднує футбол та ракетні автомобілі, вимагає виняткової зорово-моторної координації та швидких рефлексів – навичок, які Недорощик, вочевидь, опанував.

Ігрова спільнота відреагувала на досягнення Недорощика з трепетом та гумором. Багато шанувальників відзначили, що хоча завоювання олімпійської медалі вражає, досягти такого високого рангу в Rocket League може бути ще більш складним завданням.