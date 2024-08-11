Natus Vincere без проблем виграли протистояння з paiN (2:0 за мапами) та пройшли у півфінал верхньої сітки де на них чекає зустріч з данцями з Astralis, інформує Games 24.
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Основні конкуренти полегшують роботу "народженим перемагати"
Хоча Astralis не є простим суперником, підопічні Андрія "B1ad3" Городенського мають всі шанси пройти їх та потрапити до фіналу групи А, тим більше, що верхню сітку покинули одразу 2 колективи, які вважалися фаворитами змагань на рівні з українською організацією.
Мова про чемпіонів минулого IEM Cologne 2023 – G2 та колектив Spirit.
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G2 неочікувано програли португальській команді SAW 0:2, розгромно поступившись 5:13 на піці суперників Nuke та віддавши їм, хоча й у тісній боротьбі, перемогу на власному виборі, мапі Inferno – 10:13.
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Що ж щодо Spirit, то основні фаворити змагань (до старту IEM Cologne) вилетіли до нижньої сітки після зустрічі з The MongolZ.
Монгольський колектив просто таки вирвав перемогу на мапі Ancient, яку обрали їх суперники, в овертаймах – 16:13. А потому здобув перемогу на власному піці – мапі Anubis, з розгромним рахунком 13:4.
Ці результати звели в пару G2 та Spirit у нижній сітці, а зіграють вони вже сьогодні (11 серпня) о 19:45 за Києвом.
У підсумку, якийсь з колективів покине IEM Cologne 2024 вже на груповому етапі, що буде лише на руку "народженим перемагати".