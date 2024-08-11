Natus Vincere без проблем виграли протистояння з paiN (2:0 за мапами) та пройшли у півфінал верхньої сітки де на них чекає зустріч з данцями з Astralis, інформує Games 24.

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Основні конкуренти полегшують роботу "народженим перемагати"

Хоча Astralis не є простим суперником, підопічні Андрія "B1ad3" Городенського мають всі шанси пройти їх та потрапити до фіналу групи А, тим більше, що верхню сітку покинули одразу 2 колективи, які вважалися фаворитами змагань на рівні з українською організацією.

За прогнозами букмекерів Favbet, Natus Vincere має всі шанси на перемогу на IEM Cologne 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.5. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Мова про чемпіонів минулого IEM Cologne 2023 – G2 та колектив Spirit.

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G2 неочікувано програли португальській команді SAW 0:2, розгромно поступившись 5:13 на піці суперників Nuke та віддавши їм, хоча й у тісній боротьбі, перемогу на власному виборі, мапі Inferno – 10:13.

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Що ж щодо Spirit, то основні фаворити змагань (до старту IEM Cologne) вилетіли до нижньої сітки після зустрічі з The MongolZ.

Монгольський колектив просто таки вирвав перемогу на мапі Ancient, яку обрали їх суперники, в овертаймах – 16:13. А потому здобув перемогу на власному піці – мапі Anubis, з розгромним рахунком 13:4.

Ці результати звели в пару G2 та Spirit у нижній сітці, а зіграють вони вже сьогодні (11 серпня) о 19:45 за Києвом.

У підсумку, якийсь з колективів покине IEM Cologne 2024 вже на груповому етапі, що буде лише на руку "народженим перемагати".