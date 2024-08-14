Цикли випуску основних ігрових консолей зазвичай синхронізовані з конкурентних причин, інформує Games 24. Як наслідок, Nintendo Switch вже починає демонструвати свій поважний вік, зрештою, як і її старші аналоги.

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За словами Кріса Дрінга, керівника GamesIndustry.biz, який поділився інформацією у своєму подкасті, розробники отримали вказівки від Nintendo про те, що консоль наступного покоління не з'явиться щонайменше до квітня 2025 року.

Switch 2?

Раніше в травні Nintendo оголосила, що ігрова консоль наступного покоління буде представлена протягом поточного фінансового року, який закінчується 31 березня 2025 року. Однак Дрінг уточнив, що жоден з розробників, з якими він спілкувався, не очікує виходу нової консолі в цьому фінансовому році.

Nintendo порадила своїм партнерам не очікувати виходу нової консолі до кінця цього фінансового року, орієнтуючись на реліз у квітні або травні 2025 року.

Nintendo Switch, представленій у березні 2017 року. Наразі це найдовше живуча консоль у лінійці компанії.

Станом на кінець червня Nintendo продала 143,42 мільйона одиниць Switch. У першому кварталі цього року було продано 13,5 млн одиниць, і компанія має намір продати ще 13,5 млн консолей до кінця цього фінансового року.

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Якщо ці цілі будуть досягнуті, Nintendo Switch може випередити PlayStation 2 від Sony і стати найпопулярнішою ігровою консоллю в історії.