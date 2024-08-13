У той час як GSC Game World представила новий ігровий процес для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, The Farm 51 представила Chernobylite 2: Зона відчуження, продовження рольової гри в жанрі survival horror, що вийшла у 2021 році, інформує Games 24.

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Що відомо про гру

Це продовження занурить гравців у постапокаліптичний світ, сповнений небезпеки та інтриг.

Chernobylite 2: Exclusion Zone – постапокаліптичний шутер з елементами рольової гри, де гравці мандрують небезпечним і моторошним ландшафтом Чорнобильської зони відчуження.

Гра обіцяє багате поєднання вільного дослідження, інтенсивних боїв та нелінійної розповіді. Гравці подорожуватимуть паралельними світами, щоб зібрати цінний ресурс – чорнобиліт, воюючи з ордами жахливих істот, об'єднуючись з тими, хто вижив, та змагаючись за вплив у фракціях.

Особливості гри:

Постапокаліптичний відкритий світ, який можна вільно досліджувати зону відчуження та розкривати її таємниці.

Бої з механікою ближнього бою та широким спектром вогнепальної зброї.

Крафт власної зброї та предметів для виживання.

Будівництво бази та керування загоном.

Розгалужена система діалогів та низка результатів, які залежать від здобутих навичок.

Кооперативні завдання інтегровані в однокористувацьку кампанію.

Скриншоти з гри

В анонсі наголошується, що гравці "створюватимуть власну історію, стикаючись з небезпеками та монстрами" і "виживатимуть у ризикованих сутичках завдяки власноруч виготовленій зброї, набутим навичкам, друзям та підтримці фракцій".

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Коли чекати гру

Реліз Chernobylite 2: Зона відчуження запланований на 2025 рік на ПК (Steam) та на консолях, однак на яких саме точно не зазначено. Нагадаємо, що оригінальна Chernobylite вийшла на PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S.