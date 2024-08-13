Digdogger з The Legend of Zelda

Перша частина франшизи, що вийшла ще у 1987 році, була досить складною. Гравців кидають прямо посеред карти з сильними ворогами та підземеллями, де майже немає жодних орієнтирів. Тут є кілька дуже складних боїв з босами, але Digdogger – велике око зі щупальцями – добре відомий тим, що не викликає майже ніяких складнощів.

Якщо гравці використовують диктофон, Digdogger зменшується в розмірах, стаючи майже порівняним з розмірами звичайних ворогів, що дозволяє прикінчити його всього за кілька ударів або однією стрілою прямо в око.

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King Allant з Demon's Souls

Багато хто думав, що надзвичайно крутий Old King Allant є останнім босом Demon Souls, але це не так. Виявляється, після нього є ще один ворог, справжній король Аллант у своїй демонічній формі – це деформована земноводна істота з чорним тілом-згустком, з двома "руками" і пласким тілом унизу. Він заледве пересувається і має одні з найслабших атак у відеоіграх. Битва швидко закінчиться, оскільки все, що вам потрібно буде зробити, це просто закидати його своїми атаками.

Цей бос деякий час був більше з розряду легенд, але багатьом геймерам було цікаво, в чому саме полягає його суть.



Старий Король Аллант і його демонічна форма / Колаж 24 Каналу / Фото FromSoftware

The Master у Fallout

Мутовану злу голову, яку ви могли знайти на одній з локацій, перемогти було вкрай легко – за допомогою чату. Master був відповідальний за формування армії мутантів і мав доступ до потужної зброї, але якщо вам за допомогою спілкування вдасться переконати його відмовитися від свого плану, він запустить ядерну бомбу прямо в сховищі й уб'є сам себе.

Covetous Demon у грі Dark Souls II

Боси в Dark Souls II були дуже різними за рівнем складності. Деяких було майже неможливо перемогти, а інші виявилися легкою прогулянкою. Жадібний демон потрапляє в останню категорію завдяки своїм атакам, які легко передбачити.

Він рухається настільки повільно, що у вас є достатньо часу, щоб завдавати удару, не боючись відплати з його боку. Він також не надто універсальний з погляду своїх рухів, часто використовуючи ближні атаки з рідкісними стрибками туди-сюди.

Зрештою, ви відчуєте, що цей бій довше, ніж повинен був.

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Witch of Hemwick у Bloodborne

Bloodborne має одні з найбільш напружених битв з босами, які ви можете знайти в іграх, тому досить незвично бачити її в цьому списку.

Після того, як ви пройдете через божевільних селян та огидних личинок, настане час пограти в хованки. Відьма стане невидимою і обстрілюватиме вас кулями, видаючи своє місцезнаходження.

Після кількох атак вона зникне і пошле одного повільного й слабкого ворога. Саме так, не групу монстрів, а одного кволого слугу, якого ви легко перемагаєте.

Найцікавіше, що попереду вас чекатиме друга відьма, але з нею ситуація не краща.

Дивіться трейлер Bloodborne: відео

Shredder у Teenage Mutant Ninja Turtles

Здавалося б, для того, щоб стати заклятим ворогом Черепашок-ніндзя, потрібно бути досить грізним супротивником. Але коли ми говоримо про те, що зовнішність може бути оманливою, – це саме той випадок, коли йдеться про Шреддера та його круті прийоми.

Шреддер може дати бій, але тільки якщо ви йому дозволите. Ви можете пройти цей фінальний бій з босом, збиваючи його з платформи і б'ючи щоразу, коли він стрибає на вас.

Цікаво, що решта гри відома своєю складністю, що робить цю битву з босом ще більш смішною.