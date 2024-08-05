5. Exertainment Mountain Bike Rally та Speed Racer. 1994 рік

Exertainment System була однією з тих компаній, що хотіли поєднати ігри та реальність, запропонувавши справжню їзду на велосипеді в комплексі з ігровим процесом. Для цього вона створила дві гри.

"Mountain Bike Rally" та "Speed Racer" були випущені окремо компанією Exertainment, але також потім були об'єднані в одному картриджі для Super Nintendo. Ці картриджі працювали, тільки якщо у вас був велотренажер, який продавався дуже погано. З часом комбінований картридж ставав дедалі рідкіснішим.

Примірники в заводській упаковці сьогодні продаються за 4 тисячі доларів, тоді як без коробки можна знайти за понад півтори.

4. Stadium Events. 1987 рік

Ще один представник злиття гри та реальності – Stadium Events, яка вийшла сімома роками до того. Це проєкт для роботи з недовговічним килимком для фітнесу Family Fun Fitness від Bandai. Деякі з цих килимків були включені в копії іншої гри серії, "Athletic World", а всі три частини цієї дивної головоломки від Nintendo можуть коштувати чималі гроші на ринку секонд-хенду.

Зокрема, "Stadium Events" свого часу продали на аукціоні за 12 тисяч доларів. Тим часом копії у форматі PAL з Європи (де гра мала більший успіх) сьогодні легко продаються за три тисячі доларів.

Ігровий процес Stadium Events: відео

3. Nintendo World Championships. 1990 рік

Сучасні турніри з комп'ютерних ігор виникли не у вакуумі. Змагання існують практично стільки ж, скільки й самі відеоігри, про що свідчить цей рідкісний дует ігрових картриджів. І гра Nintendo Powerfest 1994 року, і особливо золотий картридж "Nintendo World Championships" 1990 року коштують серйозних грошей.

Останній, зокрема, був розроблений для маркетингового туру та змагань і містив три гри для учасників змагань. Сірі версії цього картриджа розходилися за великі гроші, але золотий варіант, яких, як повідомляється, було зроблено лише 26, був виставлений на продаж на Ebay ще у 2021 році за приголомшливу суму в мільйон доларів. Однак невідомо, чи купили його за таку ціну.

2. Gamma-Attack. 1983 рік

Gamma-Attack – відеогра у жанрі космічного скролера з горизонтальною прокруткою, розроблена й випущена в 1983 році компанією Gammation для платформи Atari 2600. Вона вважається однією з найрідкісніших відеоігор в світі, оскільки нібито існує в єдиному екземплярі, а також є єдиною відеогрою, розробленою цією компанією.

За оцінками, вона коштує від 30 000 до 50 000 доларів США. Власник картриджа намагався продати його за 500 000 доларів, але покупця не знайшлося, тож оціночна вартість була значно знижена.

1. Tetris. 1989 рік

Ця гра настільки рідкісна, що сьогодні не існує буквально жодної її копії. Так, мова йде про "Тетріс", у який багато хто з нас грав у дитинстві, але в цьому випадку йдеться про одне конкретне видання – версію для Sega Mega Drive.

Sega добровільно скасувала свою версію "Тетрісу" через ліцензію Nintendo на право власності. Лише десять копій продукту нібито були завершені, і всі вони були знищені.

Однак усе ще існують копії (хоча невідомо, скільки саме), які призначалися для розробників, а не для споживачів. Одну з таких якось виставляли на продаж за мільйон доларів.