5. Exertainment Mountain Bike Rally и Speed Racer. 1994 год

Exertainment System была одной из тех компаний, что хотели совместить игры и реальность, предложив настоящую езду на велосипеде в комплексе с игровым процессом. Для этого она создала две игры.

"Mountain Bike Rally" и "Speed Racer" были выпущены отдельно компанией Exertainment, но также затем были объединены в одном картридже для Super Nintendo. Эти картриджи работали, только если у вас был велотренажер, который продавался очень плохо. Со временем комбинированный картридж становился все более редким.

Экземпляры в заводской упаковке сегодня продаются за 4 тысячи долларов, тогда как без коробки можно найти за более полутора.

4. Stadium Events. 1987 год

Еще один представитель слияния игры и реальности – Stadium Events, которая вышла семью годами ранее. Это проект для работы с недолговечным ковриком для фитнеса Family Fun Fitness от Bandai. Некоторые из этих ковриков были включены в копии другой игры серии, "Athletic World", а все три части этой странной головоломки от Nintendo могут стоить немалые деньги на рынке секонд-хенда.

В частности, "Stadium Events" в свое время продали на аукционе за 12 тысяч долларов. Между тем копии в формате PAL из Европы (где игра имела больший успех) сегодня легко продаются за три тысячи долларов.

Игровой процесс Stadium Events: видео

3. Nintendo World Championships. 1990 год

Современные турниры по компьютерным играм возникли не в вакууме. Соревнования существуют практически столько же, сколько и сами видеоигры, о чем свидетельствует этот редкий дуэт игровых картриджей. И игра Nintendo Powerfest 1994 года, и особенно золотой картридж "Nintendo World Championships" 1990 года стоят серьезных денег.

Последний, в частности, был разработан для маркетингового тура и соревнований и содержал три игры для участников соревнований. Серые версии этого картриджа расходились за большие деньги, но золотой вариант, которых, как сообщается, было сделано всего 26, был выставлен на продажу на Ebay еще в 2021 году за ошеломляющую сумму в миллион долларов. Однако неизвестно, купили ли его за такую цену.

2. Gamma-Attack. 1983 год

Gamma-Attack – видеоигра в жанре космического скроллера с горизонтальной прокруткой, разработана и выпущена в 1983 году компанией Gammation для платформы Atari 2600. Она считается одной из самых редких видеоигр в мире, поскольку якобы существует в единственном экземпляре, а также является единственной видеоигрой, разработанной этой компанией.

По оценкам, она стоит от 30 000 до 50 000 долларов США. Владелец картриджа пытался продать его за 500 000 долларов, но покупателя не нашлось, поэтому оценочная стоимость была значительно снижена.

1. Tetris. 1989 год

Эта игра настолько редкая, что сегодня не существует буквально ни одной ее копии. Да, речь идет о "Тетрис", в который многие из нас играли в детстве, но в этом случае речь идет об одном конкретном издании – версию для Sega Mega Drive.

Sega добровольно отменила свою версию "Тетриса" из-за лицензии Nintendo на право собственности. Только десять копий продукта якобы были завершены, и все они были уничтожены.

Однако все еще существуют копии (хотя неизвестно, сколько именно), которые предназначались для разработчиков, а не для потребителей. Одну из таких как-то выставляли на продажу за миллион долларов.