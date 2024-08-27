Грабб повідомив, що ігровий підрозділ компанії Sony готується до запуску довгоочікуваної PS5 Pro до кінця 2024 року. Журналіст неодноразово згадував про це під час свого виступу на шоу Game Mess Mornings, висловлюючи впевненість у достовірності інформації, наданої його джерелами.

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Хоча Грабб впевнений у термінах виходу PS5 Pro, він залишається невпевненим у тому, чи покаже Sony консоль під час презентації State of Play, запланованої на кінець вересня 2024 року. Він припустив, що Sony може зробити вибір на користь окремого заходу, присвяченого PS5 Pro, але у нього немає точної інформації про такий варіант розвитку подій.

Слід зазначити, що заява Грабба співпадає з попередніми спекуляціями та припущеннями журналіста Тома Гендерсона, який також посилався на інсайдерські джерела про плани Sony щодо більш потужної ітерації PlayStation 5.

Раніше Гендерсон поділився ключовими специфікаціями майбутньої консолі, що ще більше підігріло очікування серед ігрових ентузіастів.

Попередні характеристики PS5 Pro:

Процесор: 8 ядер, 16 потоків, Zen 2, частота 3,5/3,8 ГГц

Графічний процесор: RNDA 3, 60 обчислювальних блоків

TFLOPs/частота GPU: 33,5 терафлопса, 2,18 ГГц

Пам'ять GDDR6: 16 ГБ, 18 Гбіт/с

Розрядність та пропускна здатність пам'яті: 256-біт, 576 ГБ/c

Пам'ять для ігор: 13,7 ГБ

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Спекуляції щодо потужнішої версії PS 5 точаться ще з часів виходу оригінальної консолі. Sony притримувалася схожі стратегії для кожної своєї консолі. Ігрова спільнота давно чекає на офіційне підтвердження від Sony щодо PS5 Pro, а обговорення про те, які нові функції та покращення запропонує оновлена консоль, все більше зростають.