Grand Theft Auto: Tokyo – игра, которая никогда не была официально анонсирована, но о которой много говорили, почти стала реальностью в начале 2000-х годов. Спекуляции начались, когда Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, зарегистрировала торговую марку GTA: Tokyo в декабре 2003 года.

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Любопытство фанатов еще больше разгорелось, когда версия игры появилась в масштабной утечке исходного кода GTA V.

По словам источника из Time Extension, который утверждает, что ранее работал в Rockstar, концепция GTA: Tokyo была вдохновлена частыми поездками главы студии Сэма Хаузера в Токио для продвижения Grand Theft Auto III.

Яркая атмосфера и культурная глубина города сделали его привлекательным местом для новой части серии GTA.

Однако логистические проблемы, связанные с перемещением знаковых элементов игры, таких как марки автомобилей, и сложность погружения команды разработчиков в уникальную среду Токио, оказались значительными препятствиями.

Хотя Токио считалось "крутым и интересным местом" для следующей GTA, трудности с отправкой команды в Японию на длительный период для изучения города и его культурных нюансов сделали проект непрактичным. Эти трудности в конце концов заставили Rockstar отказаться от идеи развертывания действия игры в Токио.

Кроме GTA: Tokyo, в конце 2003 года Take-Two также зарегистрировала торговую марку на несколько других потенциальных игр, в частности GTA: Sin City, GTA: Bogota, GTA V и GTA VI.

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Информатор Time Extension обнаружил, что эти торговые марки были зарегистрированы в первую очередь для того, чтобы другие субъекты не могли на них претендовать. В отличие от сегодня, отметил информатор, такие действия не были под пристальным контролем игрового сообщества, что позволяло таким компаниям, как Rockstar, защищать свою интеллектуальную собственность с минимальным контролем.