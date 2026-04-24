Прошло уже немало времени с момента первого анонса Mass Effect 5 и не на много меньше со времен последней официальной информации об игре, поэтому разработчики решили кое-что прояснить, информирует 24 Канал.

Почему BioWare молчит о Mass Effect?

Пока Amazon разочаровывают геймеров переписыванием сценарции будущей экранизации, ведущий продюсер BioWare неожиданно ответил на вопрос одного из фанатов в соцсети X.

Речь о Майкле Гембла, руководителе проекта и исполнительном продюсере студии, который прокомментировал почему с ноября прошлого года не было никаких новостей об игре.

Ответ оказался довольно банальным и очевидным, впрочем изрядно утешил геймеров.

Просто заняты работой. На так много времени на анонсы,

– ответил Гэмбл.

Поэтому по крайней мере сейчас фанатам не стоит беспокоиться, поскольку разработчики с головой в процессе разработки.

Интересно, что в ноябре прошлого года именно Майкл распространил концеп-арт из будущей игры.

Поэтому поклонники проекта ожидают увидеть хотя бы крупицу новой информации в то же время в этом году.

Тимпаче за N7 Day, который проводится ежегодно 7 ноября в честь серии видеоигр, всегда стоит следить с особым вниманием.

Что известно о Mass Effect 5?