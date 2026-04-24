Минуло вже чимало часу з моменту першого анонсу Mass Effect 5 і не на багато менше з часів останньої офіційної інформації про гру, тому розробники вирішили дещо прояснити, інформує 24 Канал.
Чому BioWare мовчить про Mass Effect?
Поки Amazon розчаровують геймерів переписуванням сценарцію майбутньої екранізації, провідний продюсер BioWare неочікувано відповів на запитання одного з фанатів у соцмережі X.
Мова про Майкла Гембла, керівника проєкту та виконавчого продюсера студії, який прокоментував чому з листопада минуолого року не було жодних новин про гру.
Відповідь виявилася досить банальною та очевидною, втім неабияк втішила геймерів.
Просто зайняті роботою. На так багато часу на анонси,
– відповів Гембл.
Отож принаймні зараз фанатам не варто перейматися, оскільки розробники з головою у процесі розробки.
Цікаво, що в листопаді минулого року саме Майкл поширив концеп-арт з майбутньої гри.
Тому шанувальники проєкту очікують побачити бодай крупицю нової інформації в той же час цьогоріч.
Тимпаче за N7 Day, який проводиться щороку 7 листопада на честь серії відеоігор, завжди варто стежити з особливою увагою.
Що відомо про Mass Effect 5?
Mass Effect 5 стане прямим продовженням культової серії RPG від BioWare. Наразі гра перебуває на ранній стадії розробки.
Разом з тим підтверджено, що події гри будуть пов'язані з оригінальною трилогією та можуть продовжити історію знайомих персонажів, зокрема Ліари, інформує The Gamer.
Відомо, що гра створюється на рушії Unreal Engine 5 і зробить акцент на дослідженні космосу, сюжеті та виборах гравця.