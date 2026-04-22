За даними журналістів Insider Gaming, ремейк під назвою Assassin's Creed Black Flag Resynced отримає суттєво перероблений сучасний сегмент.

Що зміниться у ремейку Black Flag?

Попри попередні чутки, ці сцени не прибрали – навпаки, їх оновили та доповнили новим контентом. У центрі – внутрішній конфлікт головного героя Едварда Кенуея, який отримав більш глибоке розкриття.

У Ubisoft нібито планують зробити акцент на цьому аспекті під час офіційної презентації. Сучасна сюжетна лінія стане не просто фоном, а важливою частиною загальної історії.

Окремо переробили бойову систему. Вона стала швидшою і більш динамічною: гравці зможуть парирувати атаки, виконувати серії добивань одразу по кількох ворогах та активно використовувати оточення – від стін до руйнівних об'єктів.

Не менш важливі зміни торкнулися місій зі стеженням й підслуховуванням. Якщо раніше будь-яка помилка могла призвести до миттєвого провалу, тепер ситуація розвивається гнучкіше. Виявлені персонажі реагують на дії гравця, і той змушений адаптуватися до нових умов, а не починати завдання з нуля.

Раніше також повідомлялося, що ремейк зроблять повністю сюжетним. У грі не буде ані мультиплеєра, ані додаткових режимів – весь фокус на історії Едварда Кенуея.

Коли покажуть гру?

Офіційний анонс запланований на 23 квітня, хоча кадри з трейлера вже просочилися в мережу. За неофіційною інформацією, реліз гри може відбутися 9 липня.