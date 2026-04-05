Здавалося б, що після успішної серіальної адаптації Fallout від Amazon, фанати серії RPG Mass Effect можуть бути спокійними, однак сталося щось дуже дивне, інформує 24 Канал.

Серіал по Mass Effect хочуть зіпсувати?

Ще у листопаді 2024 року, Amazon підписала договір на екранізацію Mass Effect у вигляді серіалу для Prime Video. Сценаристом і виконавчим продюсером було обрано Деніеля Кейсі, який зняв "Форсаж 9" 2021 року.

Одначе, відтоді проєкт так і не було анонсовано, а нещодавня зміна керівництва "телевізійного" підрозділу компанії й узагалі ставить під сумнів майбутнє адаптації.

Новий керівник підрозділу глобального телебачення Amazon Пітер Фрідлендер, який прийшов на посаду в жовтні 2025 року, нібито звернувся до команди серіалу з проханням переписати сценарій так, щоб він був цікавішим для "негеймерів", стверджує Kotaku.

Ця інформація викликала бурхливу хвилю обговорення в соцмережах. Дехто стверджує, що тепер "все пропало" і круту історію франшизи зіпсують спрощеннями, втративши дух проєкту.

Переписування Mass Effect від Amazon для "негеймерів" схоже на приготування піци для людей, які ненавидять сир,

– заявив користувач X @HighlyUnspoken.

Інші ж заявляють, що це може піти на користь майбутньому серіалу, який таким чином стане окремим продуктом та зможе зацікавити ширшу аудиторію.

Так чи інакше, поки що проєкт не має навіть трейлеру, тож надто рано виносити будь-який вердикт.

Чим відома серія Mass Effect?