Що зараз відомо

Сценаристом і виконавчим продюсером шоу стане Деніел Кейсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety. Він відомий насамперед за сценарієм науково-фантастичного фільму "Рідня" 2018 року та "Форсаж 9" 2021 року. Жоден з них, на жаль, не був шедевром.

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Карім Зрайк виступить виконавчим продюсером під прапором своєї компанії Cedar Tree Productions. Зрайк працював над кількома успішними телесеріалами, такими як "Єрихон" та безліччю шоу Marvel ("Джессіка Джонс", "Шибайголова", "Люк Кейдж", "Залізний кулак", "Захисники", "Втікачі", "Каратель", "Обдаровані", "Плащ і кинджал", "Легіон" та "Хелстром").

виступить виконавчим продюсером під прапором своєї компанії Cedar Tree Productions. Зрайк працював над кількома успішними телесеріалами, такими як "Єрихон" та безліччю шоу Marvel ("Джессіка Джонс", "Шибайголова", "Люк Кейдж", "Залізний кулак", "Захисники", "Втікачі", "Каратель", "Обдаровані", "Плащ і кинджал", "Легіон" та "Хелстром"). Арі Арад та Майкл Гембл з BioWare також будуть виконавчими продюсерами. Перший спродюсував кілька повнометражних екранізацій, таких як "Каратель" 2004 року, "Примарний гонщик" 2007 року, "Залізна людина" 2008 року, "Привид у броні" 2017 року, "Незвідані" 2022 року та "Прикордонні землі" 2024 року.

та Майкл Гембл з BioWare також будуть виконавчими продюсерами. Перший спродюсував кілька повнометражних екранізацій, таких як "Каратель" 2004 року, "Примарний гонщик" 2007 року, "Залізна людина" 2008 року, "Привид у броні" 2017 року, "Незвідані" 2022 року та "Прикордонні землі" 2024 року. Майкл Гембл — ветеран BioWare, який працював над кожною грою Mass Effect, починаючи з другої. Він також очолює розробку наступної частини гри й нещодавно прокоментував, що вона збереже фотореалістичний стиль і зрілий тон попередніх частин.

Наразі немає жодних подробиць щодо сюжету чи кастингу.

Для Prime Video це чергова ігрова адаптація. Вони мали шалений успіх з Fallout від Bethesda, а також випустили Like a Dragon: Yakuza минулого місяця. На підході ще два потужних ігрових телесеріали від Amazon: God of War та Tomb Raider.

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