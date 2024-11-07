Чому шоу закривають

Лінке дав інтерв'ю, в якому сказав, що все це робиться для того, щоб шоу не зловживало своєю популярністю, маючи на увазі випадки, коли той чи інший проєкт буквально висмоктують із пальця, вигадуючи безглузді сюжети просто заради заробітку, тримаючи їх в ефірі так довго, доки дозволяють рейтинги, повідомляє 24 Канал з посиланням на CinemaBlend.

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Ми завжди хотіли розповісти конкретну історію. Її можна було б розтягнути, я впевнений. Але для нас це завжди було так. [...] Я думаю, що в цьому також є особистий аспект [для нас], як для творчих людей. Ми всі бачили телевізійні шоу, де очевидно, що у сценаристів закінчуються сили. Наскільки натхненно ви можете працювати над одним і тим же?

– сказав Крістіан Лінке.

Шоуранер також додав, що він та інші творці провели з цими персонажами цілих 9 років і в цьому для них "також є аспект відповідальності", оскільки вони не хочуть перестаратися: "Безвідповідально розтягувати до такої міри, коли здається, що навіть ми не можемо зробити [історію] правдивою", – сказав Лінке.

Перший сезон Arcane був прийнятий надзвичайно тепло, отримавши високі оцінки. Перші реакції на другий сезон хвалять не менше. Глядачі називають його епічним і кажуть, що він у буквальному сенсі змушує проливати сльози – як від щастя, так і він смутку протягом перших трьох епізодів.

Перші три епізоди другого сезону вийдуть 9 листопада, наступні три – 16 листопада, а останні три – 23 листопада.

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