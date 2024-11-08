Что сейчас известно

Сценаристом и исполнительным продюсером шоу станет Дэниел Кейси, сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety. Он известен прежде всего по сценарию научно-фантастического фильма "Родня" 2018 года и "Форсаж 9" 2021 года. Ни один из них, к сожалению, не был шедевром.

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Карим Зрайк выступит исполнительным продюсером под флагом своей компании Cedar Tree Productions. Зрайк работал над несколькими успешными телесериалами, такими как "Иерихон" и множеством шоу Marvel ("Джессика Джонс", "Сорвиголова", "Люк Кейдж", "Железный кулак", "Защитники", "Беглецы", "Каратель", "Одаренные", "Плащ и кинжал", "Легион" и "Хелстром").

выступит исполнительным продюсером под флагом своей компании Cedar Tree Productions. Зрайк работал над несколькими успешными телесериалами, такими как "Иерихон" и множеством шоу Marvel ("Джессика Джонс", "Сорвиголова", "Люк Кейдж", "Железный кулак", "Защитники", "Беглецы", "Каратель", "Одаренные", "Плащ и кинжал", "Легион" и "Хелстром"). Ари Арад и Майкл Гэмбл из BioWare также будут исполнительными продюсерами. Первый спродюсировал несколько полнометражных экранизаций, таких как "Каратель" 2004 года, "Призрачный гонщик" 2007 года, "Железный человек" 2008 года, "Призрак в броне" 2017 года, "Неизведанные" 2022 года и "Пограничные земли" 2024 года.

и Майкл Гэмбл из BioWare также будут исполнительными продюсерами. Первый спродюсировал несколько полнометражных экранизаций, таких как "Каратель" 2004 года, "Призрачный гонщик" 2007 года, "Железный человек" 2008 года, "Призрак в броне" 2017 года, "Неизведанные" 2022 года и "Пограничные земли" 2024 года. Майкл Гэмбл — ветеран BioWare, который работал над каждой игрой Mass Effect, начиная со второй. Он также возглавляет разработку следующей части игры и недавно прокомментировал, что она сохранит фотореалистичный стиль и зрелый тон предыдущих частей.

На данный момент нет никаких подробностей относительно сюжета или кастинга.

Для Prime Video это очередная игровая адаптация. Они имели огромный успех с Fallout от Bethesda, а также выпустили Like a Dragon: Yakuza в прошлом месяце. На подходе еще два мощных игровых телесериала от Amazon: God of War и Tomb Raider.

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