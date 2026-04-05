Казалось бы, что после успешной сериальной адаптации Fallout от Amazon, фанаты серии RPG Mass Effect могут быть спокойны, однако произошло нечто очень странное, информирует 24 Канал.

Сериал по Mass Effect хотят испортить?

Еще в ноябре 2024 года, Amazon подписала договор на экранизацию Mass Effect в виде сериала для Prime Video. Сценаристом и исполнительным продюсером был избран Дэниель Кейси, снявший "Форсаж 9" в 2021 году.

Однако, с тех пор проект так и не был анонсирован, а недавняя смена руководства "телевизионного" подразделения компании и вовсе ставит под сомнение будущее адаптации.

Новый руководитель подразделения глобального телевидения Amazon Питер Фридлендер, который пришел на должность в октябре 2025 года, якобы обратился к команде сериала с просьбой переписать сценарий так, чтобы он был интереснее для "негеймеров", утверждает Kotaku.

Эта информация вызвала бурную волну обсуждения в соцсетях. Некоторые утверждают, что теперь "все пропало" и крутую историю франшизы испортят упрощениями, потеряв дух проекта.

Переписывание Mass Effect от Amazon для "негеймеров" похоже на приготовление пиццы для людей, которые ненавидят сыр,

– заявил пользователь X @HighlyUnspoken.

Другие же заявляют, что это может пойти на пользу будущему сериалу, который таким образом станет отдельным продуктом и сможет заинтересовать более широкую аудиторию.

Так или иначе, пока что проект не имеет даже трейлера, поэтому слишком рано выносить какой-либо вердикт.

Чем известна серия Mass Effect?