Последний раз BioWare официально отчитывалась о состоянии работы над новым Mass Effect еще летом 2023 года – тогда игра находилась на стадии предпродакшена и к активной фазе разработки еще не перешла, напоминает 24 Канал.

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В начале февраля 2025 года руководитель проекта Майкл Гэмбл подтвердил в соцсети X, что после полутора лет ситуация не изменилась – игра до сих пор не готова к полноценному продакшену. Это расстроило фанатов, которые опасаются, что релиз может затянуться на неопределенный срок.

Разработка продвигается медленно из-за Dragon Age

В последние годы Mass Effect разрабатывался небольшой командой, поскольку основные ресурсы BioWare были брошены на создание Dragon Age: The Veilguard. К полноценной работе над Mass Effect студия перешла лишь недавно.

На фоне задержки разработки Electronic Arts провела реорганизацию BioWare, вследствие чего часть сотрудников перевели в другие команды.

А тем временем Сценарист Fallout: New Vegas рассказал, стоит ли ждать продолжения культовой игры

Несмотря на трудности, основная команда BioWare, работающая над игрой, включает ветеранов оригинальной трилогии. Ранее сообщалось, что Mass Effect получит фотореалистичную графику и зрелый тон, знакомый фанатам серии. Ожидается, что игра выйдет не ранее 2026–2027 годов.