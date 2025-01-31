Как стало известно, Forza Horizon 5 выйдет на PS5 уже этой весной – страница игры уже доступна в PlayStation Store, сообщает 24 Канал. Версия для японской консоли будет содержать все обновления и дополнения, выпущенные с момента релиза.

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Портированием игры на PS5 занимается студия Panic Button в сотрудничестве с Playground Games и Turn 10 Studios. Также версия для PlayStation 5 будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер с другими платформами.

Реакция сообщества

Анонс вызвал недоумение среди геймеров, хотя многие восприняли его положительно, учитывая курс Xbox на расширение мультиплатформенного подхода. Известный блогер Klobrille пошутил:

Наконец-то хорошая Horizon появится на PlayStation.

Почему Forza Horizon 5 так популярна?

События Forza Horizon 5 разворачиваются в Мексике, а сам проект предлагает самый большой и разнообразный открытый мир в серии. В игре представлено около 900 автомобилей. Это не только одна из лучших игр на Xbox, но и одна из лучших гоночных серий признанных геймерами во всем мире.

Игра вышла в ноябре 2021 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X|S и в Game Pass. Она получила высокие оценки критиков (91-92% на Metacritic) и за три года после релиза получила два больших дополнения и более 40 тематических обновлений.

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Вскоре выйдет еще одно расширение – Horizon Realms, в котором игроки смогут исследовать выбранные миры из предыдущих обновлений.