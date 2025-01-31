Похоже, Sony понемногу сбавляют темпы своей экспансии на ПК, ведь якобы отменили порт известного симулятора гонок, информирует 24 Канал со ссылкой на IconEra.

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Сообщается, что Sony решили отказаться от идеи перенести Gran Turismo 7 на ПК. Этот непредсказуемый шаг делает дальнейшее будущее портов проектов Sony на эту игровую платформу довольно туманным.

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Известный симулятор гонок вышел на PS4 и PS5 еще в начале марта 2022 года и с тех пор в сети появлялось немало свидетельств о подготовке его ПК версии.

В конце концов, в Steam и EGS появилось немало проектов под эгидой Sony, однако официально разработка GT7 так и не была подтверждена.

Как сообщает инсайдер с портала IconEra под ником Bryank75, со ссылкой на лицо, знакомое с вопросом, проект был закрыт.

Причины этого решения неизвестны, как и точное время его принятия. Считается, что это может быть связано со слабыми продажами God of War: Ragnarok и может означать, что Sony в дальнейшем будут более осторожно относиться к созданию ПК версий своих игр.