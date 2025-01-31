В Ubisoft могут готовить обновленную версию легендарного платформера Rayman 3: Hoodlum Havoc. Такие выводы сделали поклонники студии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Что может означать обновление торговой марки

Для поклонников культовой серии Rayman 2025 год может стать знаковым, ведь Ubisoft обновила торговую марку для одной из самых популярных частей франшизы.

Впервые выпущенная еще в 2003 году, Rayman 3: Hoodlum Havoc стала классикой жанра благодаря узнаваемому стилю, инновационным механикам в игровом процессе и причудливым персонажам.

В 2012 году фанаты серии получили ремастер игры, а в ноябре 2024 года компания подала заявку на обновление торговой марки для игры.

Это подметил аккаунт Rayman Together! в соцсети X.

https://x.com/RaymanTogether/status/1884290969379692766

Эта новость сразу утешила давних фанатов Ubisoft и хотя она не означает, что студия на самом деле ведет работу над обновленным проектом, но такой шанс определенно существует.