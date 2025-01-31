В Ubisoft можуть готувати оновлену версію легендарного платформера Rayman 3: Hoodlum Havoc. Такі висновки зробили шанувальники студії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.
До теми Ubisoft випадково розсекретила продажі Prince of Persia: The Lost Crown за перший рік
Що може означати оновлення торгової марки
Для шанувальників культової серії Rayman 2025 рік може стати знаковим, адже Ubisoft поновила торгову марку для однієї з найпопулярніших частин франшизи.
Вперше випущена ще у 2003 році, Rayman 3: Hoodlum Havoc стала класикою жанру завдяки впізнаваному стилю, інноваційним механікам в ігровому процесі та чудернацьким персонажам.
У 2012 році фанати серії отримали ремастер гри, аж ось у листопаді 2024 компанія подала заявку на оновлення торгової марки для гри.
Це підмітив акаунт Rayman Together! у соцмережі X.
Ця новина одразу втішила давніх фанатів Ubisoft і хоча вона не означає, що студія насправді веде роботу над оновленим проєктом, але такий шанс беззаперечно існує.