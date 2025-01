Інформацію про продажі Prince of Persia: The Lost Crown знайшов ентузіаст у профілі директора з маркетингу Ubisoft Александра Генуну (Alexandre Guenounou) на платформі LinkedIn. В його резюме зазначено, що за рік після релізу гра розійшлася тиражем понад 1,3 мільйона копій у всьому світі.

Згідно з ранніми даними інсайдера Тома Хендерсона, на старті гра привабила 300 тисяч гравців, а за дев’ять місяців її продажі досягли 1 мільйона копій. Нові цифри підтверджують, що ця оцінка була близькою до реальності.

Втім, після оприлюднення інформації профіль Генуну став недоступним для звичайних користувачів – можливо, його приховали або видалили.

Ubisoft не задоволена продажами гри

Раніше Хендерсон повідомляв, що Ubisoft залишилася незадоволеною комерційним успіхом Prince of Persia: The Lost Crown. За його даними, компанія очікувала значно вищих продажів, порівнянних із найуспішнішими представниками жанру metroidvania. Через це можливе продовження гри нібито було відхилене керівництвом Ubisoft.

Prince of Persia: The Lost Crown вийшла 18 січня 2024 року на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch, а на Steam гра потрапила лише 8 серпня. Попри не надто високі продажі, проект отримав високу оцінку від критиків та гравців.