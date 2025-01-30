Консольні фанати "бумер-шутерів" зрадіють дізнавшись, що хітова забавка, яка навела фурор в жанрі у 2023 році, неочікувано релізнулась на Xbox, PlayStation та Nintendo Switch, інформує 24 Канал.

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Ще більше "старого доброго насилля"

Turbo Overkill, створена Trigger Happy Interactive, вийшла у світ в серпні 2023 року як ексклюзив для ПК. Відтоді FPS отримав загальне визнання за свій швидкий та приємний геймплей й загальну концепцію.

Проєкт отримав оцінки у 87/100 від критиків та 7.9/10 від геймерів (за версією metacritic) і ці показники зробили його однією з ігор з найвищим рейтингом у 2023 році.

Трейлер гри – дивіться відео

Після цього ошелешливого успіху лише питанням часу було те, коли Turbo Overkill з'явиться на консолях. Одначе, для геймерів все одно став сюрпризом "тихий" реліз проєкту на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch, що відбувся 29 січня.

Поява консольних версій шутера також супроводжується знижкою на нього у Steam, де проєкт до 12 лютого можна придбати на 25% дешевше від звичайної ціни – за 311 гривень.