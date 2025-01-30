Консольные фанаты "бумер-шутеров" обрадуются узнав, что хитовая игрушка, которая произвела фурор в жанре в 2023 году, неожиданно релизнулась на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, информирует 24 Канал.

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Еще больше "старого доброго насилия"

Turbo Overkill, созданная Trigger Happy Interactive, вышла в свет в августе 2023 года как эксклюзив для ПК. С тех пор FPS получил всеобщее признание за свой быстрый и приятный геймплей и общую концепцию.

Проект получил оценки в 87/100 от критиков и 7.9/10 от геймеров (по версии metacritic) и эти показатели сделали его одной из игр с самым высоким рейтингом в 2023 году.

Трейлер игры – смотрите видео

После этого ошеломляющего успеха лишь вопросом времени было то, когда Turbo Overkill появится на консолях. Однако, для геймеров все равно стал сюрпризом "тихий" релиз проекта на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, состоявшийся 29 января.

Появление консольных версий шутера также сопровождается скидкой на него в Steam, где проект до 12 февраля можно приобрести на 25% дешевле обычной цены – за 311 гривен.