Наскільки все погано

Цзинцзюнь Ву поділився своєю думкою про якість турнірів The International в інтерв'ю FISSURE PLAYGROUND. За його словами, чемпіонат уже втратив свою актуальність через відсутність великого призового фонду і байдуже ставлення Valve, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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Я особисто відчуваю, що престиж і глядацький інтерес до турніру знижуються. Не думаю, що Valve щось змінить. Вони не хочуть збільшувати призовий фонд, а кілька мільйонів доларів генерують менше ажіотажу, оскільки турнір зараз сприймається як ще одна подія,

– каже Sneyking.

The International і справді останніми роками отримує багато критики через те, що став нібито не таким цікавим, як раніше. Турнір фактично нічим не відрізняється від будь-якого іншого змагання. Навіть презентації нових героїв у фіналі раніше були більш ефектними й масштабними.

Його призовий фонд, який починався з відносно скромних 1 600 000 у 2011 році, доріс до шалених 40 мільйонів у 2021 році. Це підсадило гравців на голку великих грошей, тож коли нагороди почали з року в рік знижуватись, це багатьох розчарувало.

Торішній TI мав призовий фонд у 2 776 566 доларів, зменшившись на майже 370 000 доларів, порівняно з 2023 роком. У 2022 році загальні призові складали майже 19 мільйонів.

Кіберспортсмен Цзинцзюнь Ву також згадав більш давні турніри, порівнюючи їх із останніми. Він каже, що The International 2021 мав зовсім іншу атмосферу – хоча б тому, що для нього спеціально знімали цілий фільм під назвою True Sight. В цілому, здається, що Valve раніше була більше зацікавлена й готувала до турніру більше контенту, більше розваг, більше подій. Sneyking каже, що зараз у гравців стає все менше причин вважати TI престижним турніром.

Останній The International відбувся з 4 по 15 вересня 2024 року в Копенгагені, Данія. Наступний пройде з 11 по 14 вересня в Гамбурзі на арені Barclays.

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