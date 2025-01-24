Події Assassin's Creed Shadows розгортатимуться у відкритому світі феодальної Японії 1579 року, нагадує 24 Канал. Гравці отримають можливість керувати двома головними персонажами: спритною та потайною шинобі Наое та легендарним темношкірим самураєм Ясуке.

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Двохвилинний трейлер демонструє уривки з історій обох героїв, сцени з другорядними персонажами, а також натякає на драматичний розвиток основного сюжету.

Свіжий трейлер Assassin's Creed Shadows – дивіться відео:

Перше доповнення

Після нещодавнього витоку інформації Ubisoft офіційно підтвердила плани щодо випуску доповнення Claws of Awaji до кінця 2025 року. Спочатку воно входило до набору бонусів за попереднє замовлення після скасування сезонного абонементу.

Доповнення відправить гравців на таємничий острів, де вони зможуть відчути себе жертвою, на яку полюють. Воно додасть у гру понад 10 годин ігрового процесу, нову зброю (бойовий посох бо), унікальне спорядження та нові здібності.

Одночасно з публікацією сюжетного трейлера Ubisoft відкрила попередні замовлення. Стандартне видання Assassin's Creed Shadows коштує 70 доларів, а розширене видання з додатковими внутрішньоігровими бонусами — 90 доларів.

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Гра вийде 20 березня 2025 року на платформах PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X/S. Крім того, за чутками, для гри розробляється кооперативний режим, проте він не буде доступний на старті.