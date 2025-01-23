Оновлена версія Resident Evil 2 вийшла на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPad та Mac з чипами не гіршими за M1 10 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mobilegamer.

Читайте на сайті Dragon Age: The Veilguard не виправдала очікувань EA, але EA Sports FC 25 розчарувала ще більше

Це вже четвертий консольний реліз Capcom на пристроях Apple – три попередні спроби також зазнали невдачі. Так, Resident Evil 7 за два тижні з моменту запуску на Apple-платформах придбало не більше двох тисяч користувачів, а стартові продажі Resident Evil Village та Resident Evil 4 склали 34 тисячі та 15 тисяч копій відповідно.

За даними дослідницького порталу Appmagic, за перші півтора місяця від релізу ремейк Resident Evil 2 заробив трохи більше ніж 100 тисяч доларів від внутрішньоігрових покупок.

На пристроях Apple доступний безкоштовний пролог, проте за повну версію гравцям доводиться платити.

Протягом першого місяця ціну було знижено до 10 доларів, що дозволило продати 9500 копій. Після підвищення вартості до 40 доларів з 9 січня було зроблено лише 175 покупок.

Як і попередні порти Capcom на пристроях Apple, Resident Evil 2 підтримує технологію масштабування MetalFX, геймпади, універсальні покупки, перенесення прогресу та має локалізацію російською мовою.

Дивіться також Стара геймерська миша мало не спричинила пожежу в домі користувача

Ремейк Resident Evil 2 також доступний на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch у хмарному форматі. Оригінальна версія вийшла у січні 2019 року, і з того часу її продажі досягли 14,5 мільйонів копій.