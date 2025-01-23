Оновлена версія Resident Evil 2 вийшла на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPad та Mac з чипами не гіршими за M1 10 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mobilegamer.
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Це вже четвертий консольний реліз Capcom на пристроях Apple – три попередні спроби також зазнали невдачі. Так, Resident Evil 7 за два тижні з моменту запуску на Apple-платформах придбало не більше двох тисяч користувачів, а стартові продажі Resident Evil Village та Resident Evil 4 склали 34 тисячі та 15 тисяч копій відповідно.
За даними дослідницького порталу Appmagic, за перші півтора місяця від релізу ремейк Resident Evil 2 заробив трохи більше ніж 100 тисяч доларів від внутрішньоігрових покупок.
Протягом першого місяця ціну було знижено до 10 доларів, що дозволило продати 9500 копій. Після підвищення вартості до 40 доларів з 9 січня було зроблено лише 175 покупок.
Як і попередні порти Capcom на пристроях Apple, Resident Evil 2 підтримує технологію масштабування MetalFX, геймпади, універсальні покупки, перенесення прогресу та має локалізацію російською мовою.
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Ремейк Resident Evil 2 також доступний на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch у хмарному форматі. Оригінальна версія вийшла у січні 2019 року, і з того часу її продажі досягли 14,5 мільйонів копій.