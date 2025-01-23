На популярному форумі Reddit один із користувачів поділився історією про те, як його стара дротова оптична миша від Gigabyte несподівано загорілася, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Ентузіаст запустив Doom у документі Word – гра працює без звуку, але і без проблем

За словами lommelinn, рано вранці він відчув запах диму, після чого знайшов мишу, яка палахкотіла полум’ям, заповнюючи кімнату чорним димом. Йому вдалося загасити вогонь, проте в результаті події приміщення виявилося вкритим частками сажі.



Комп'ютерна мишка зайнялася і розплавилась / Фото lommelinn

Я вдихнув багато диму, а тепер моя кімната в поганому стані, усе вкрите чорними частинками. Добре, що обійшлося без серйозних наслідків, але сам факт того, що таке може статися, шокує,

– написав постраждалий користувач.



Мишка пропалила діру в столі / Фото lommelinn

Це не перший випадок, коли продукція Gigabyte опиняється в центрі уваги через проблеми з якістю. У 2021 році компанія вже стикалася з критикою через високу кількість відмов деяких блоків живлення, які користувачі називали "бомбами сповільненої дії", повідомляє Tom's Hardware.

Однак поточний інцидент із мишею M6880X наразі виглядає як поодинокий випадок, оскільки інших подібних скарг на цю модель поки що не надходило.

Чому мишка могла загорітися?

Фахівці зазначають, що більшість компонентів, які відповідають за живлення пристроїв, мають вбудований захист від перенапруги. Стандарт USB 2.0 працює при напрузі 5В і силі струму 0,5А, а сучасні материнські плати, блоки живлення та USB-контролери оснащені механізмами запобігання коротким замиканням. Ймовірною причиною займання могла стати зношеність компонентів або коротке замикання.

Дивіться також Microsoft вбудувала браузер Edge у всі ігри Windows 11

На опублікованих зображеннях видно, що передня частина миші залишилася майже неушкодженою, тоді як задня частина пристрою згоріла вщент. Чому пожежа була зосереджена лише в одній частині пристрою – наразі залишається загадкою. Для точного визначення причин потрібне додаткове розслідування.